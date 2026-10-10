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Spieltag 5

HSG Freiburg vs. 1. FSV Mainz 05

HSG Freiburg Frauen
HSG Freiburg Frauen

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HSG Freiburg vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauen

Handball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHSG Freiburg Frauen1. FSV Mainz 05 Frauen
HSG Freiburg Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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