Premium-Video Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € Sportfreunde Loxten 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HSG Varel vs. Sportfreunde Loxten HSG Varel Männer Heute, 17:13 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HSG Varel Männer vs. Sportfreunde Loxten Männer. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerSportfreunde Loxten MännerHSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.