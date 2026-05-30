@1-bc-beuel
Badminton
Yonex Bonn International – Day 03-Court 01
1. BC Beuel· 30/05/26, 07:00
Yonex Bonn International –Finals-Court 01
Yonex Bonn International – Day 03-Court 02
1. BC Beuel· 29/05/26, 07:00
Yonex Bonn International – Day 02 / Court 02
1. BC Beuel· 28/05/26, 07:00
Yonex Bonn International – Day 02 / Court 01
Yonex Bonn International – Day 01 / Court 02
1. BC Beuel· 27/05/26, 07:00
Yonex Bonn International – Day 01 / Court 01
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 4 & 6
1. BC Beuel· 26/04/26, 07:00
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Halbfinale / Finale Feld 2
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 4 & 5
1. BC Beuel· 25/04/26, 07:10
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 2 & 3
1. BC Beuel· 24/04/26, 14:30
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Felder 2 & 3
1. BC Beuel· 24/04/26, 14:28
1. BC BEUEL VS. BLAU-WEISS SOLINGEN
1. BC Beuel· 22/03/26, 11:11
1. BC BEUEL VS. GLADBECKER FC
1. BC Beuel· 21/03/26, 16:30
WDMM 2026 Tag 2 Feld 5 -6
1. BC Beuel· 01/03/26, 08:15
WDMM 2026 - Feld 3 / 4 Tag 2
WDMM 2026 Feld 5 & 6
1. BC Beuel· 28/02/26, 09:54
WDMM 2026 Feld 3 & 4
1. BC Beuel· 28/02/26, 09:51
1. BC Beuel vs. 1. BC Recklinghausen
1. BC Beuel· 08/02/26, 13:00
1. BC Beuel vs. VfB GW Mülheim
1. BC Beuel· 07/02/26, 17:23
1.DBV A-RLT U11/U13 Feld 5 & 6
1. BC Beuel· 01/02/26, 08:00
1.DBV A-RLT U11/U13 Feld 3 & 4
1. BC Beuel· 31/01/26, 08:00
1. BC Beuel vs. SPVGG Sterkrade Nord
1. BC Beuel· 25/01/26, 13:00
1. BC Beuel vs. TV Refrath 2
1. BC Beuel· 18/01/26, 12:57
1. BC Beuel vs. TV Witzhelden
1. BC Beuel· 17/01/26, 16:30
1.Beuel vs. 1. BC Wipperfeld 2
1. BC Beuel· 30/11/25, 13:00
1.BC Beuel vs. SSV WBG Bochum
1. BC Beuel· 29/11/25, 16:28
1. BC Beuel vs Union Lüdinghausen 2
1. BC Beuel· 19/10/25, 11:57
1. BC Beuel vs SV Berliner Brauereien
1. BC Beuel· 18/10/25, 15:30