Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua . FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizsihausen 1. FSV Mainz 05 Frauen 21/08/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita tra il 1. FSV Mainz 05 e la SG Nürtingen-Zizishausen il 21/08/2026 alle 20:00 nel quadro del 1° turno del DHB-Pokals delle donne. Pallamano1. FSV Mainz 05 FrauenSG Nürtingen - Zizishausen donnefrauen1. FSV Mainz 05 Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.