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. FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizsihausen

1. FSV Mainz 05 Frauen
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Video-Livestream della partita tra il 1. FSV Mainz 05 e la SG Nürtingen-Zizishausen il 21/08/2026 alle 20:00 nel quadro del 1° turno del DHB-Pokals delle donne.

Pallamano1. FSV Mainz 05 FrauenSG Nürtingen - Zizishausen donnefrauen
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