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BARMER 2. Basketball Bundesliga

BARMER 2. Basketball Bundesliga

@2bbl

Le tue opzioni di abbonamento nella ProA!

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

ProA 26/27: All-Access-Pass

Tutti gli incontri della stagione ProA 2026/27 con pagamento unico

189,99 €
una tantum

Ora fino al 15/10. Assicurati lo sconto prevendita!

HAKRO Merlins Crailsheim

Teampässe 2026/26

Tutti gli incontri della stagione regolare di Crailsheim 20266/27

una tantum

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Nürnberg Falcons BC

Team Pass 26/27 Nürnberg

Tutti gli incontri della stagione regolare di Norimberga 2026/27

una tantum

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