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. Liga: Con Kempa alla vittoria! - gli Highlights del 2. giorno di campionato

3. Handball-Liga Männer
3. Handball-Liga Männer

HIGHLIGHTS

Video-Highlights del secondo giorno di gioco nella 3. Liga Handball maschile dalla settimana 35 del calendario. #handball #liga3 #handballnet #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @handball-net @esg-gensungen-felsberg-maenner @tus-vinnhorst-maenner @bergischepanther-maenner @s3l-handball-maenner @handball-club-hamburg-maenner-ii @ehv-aue-maenner @hsg-albstadt-maenner @vfl-pfullingen-maenner @tsg-muenster-handball-maenner @hsg-dutenhofen-muenchholzhausen-maenner-ii @hsg-varel-maenner @hceintracht-hildesheim-maenner @hbw-balingen-weilstetten-maenner-ii @sg-pforzheim-eutingen-maenner @tv-bittenfeld-maenner-ii @tsvneuhausen-maenner @

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