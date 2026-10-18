Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
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Bundesliga Sportschießen des Deutschen Schützenbundes
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 1. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 1. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd - Luftpistole - 6. Wettkampftag - FSG Kempten
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd - Luftpistole - 5. Wettkampftag - FSG Kempten
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr - 4. Wettkampftag - FSG Kempten
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Süd - Luftgewehr - 3. Wettkampftag - FSG Kempten
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (05.01.25)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
Tiro sportivo
2. BuLi LG Süd Tag 6 - Gemütlichkeit Mertingen : Dynamit Fürth 2
Bundesliga Sportschießen·
Tiro sportivo
2. BuLi LG Süd Tag 5 - SV Petersaurach 2 : Gemütlichkeit Mertingen
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