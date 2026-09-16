Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buxtehude 39,90 € Teampass 2026/27 - Halle 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Buxtehuder SV vs. SV Union Halle-Neustadt Buxtehuder SV Frauen 17/10/26, 13:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Alsco Handball Bundesliga Frauen: video in diretta del match Buxtehuder SV vs. SV Union Halle-Neustadt. PallamanoBuxtehuder SV FrauenSV Union Halle-Neustadt FrauenfrauenBuxtehuder SV Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.