Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buxtehude 39,90 € Teampass 2026/27 - Oldenburg 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Buxtehuder SV vs. VfL Oldenburg Buxtehuder SV Frauen 31/10/26, 14:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Alsco Handball Bundesliga Femminile: video in diretta del match Buxtehuder SV vs. VfL Oldenburg. PallamanoBuxtehuder SV FrauenVfL Oldenburg FrauenfrauenBuxtehuder SV Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.