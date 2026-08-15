 Vai al contenuto

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) - Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

HIGHLIGHTS

Highlights della partita Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) nel quadro della Beachvolleyball Europameisterschaft 2026 il 15/08/2026 alle 11:00 #beachvolleyball

beach volley
Questo video è disponibile solo Germania.

Altri video e foto di CEV Beach Euro

Profili correlati

Hai troppi dispositivi attivi

Du hast das Gerätelimit erreicht.