Livestream premium Pay per View 7,90 € CHL Teampass 26/27 - Mannheim 29,90 € CHL: All-Access-Pass 2026/27 49,90 € Continua ViertelfinaleHC Davos vs. Adler Mannheim Champions Hockey League 15/12/26, 18:35 IN ARRIVO Da 7,90 € Segui Champions Hockey League: Video-Livestream della partita HC Davos vs. Adler Mannheim. @champions-hockey-league #eishockeyHockey su ghiaccioChampions Hockey LeagueHC DavosAdler Mannheim Questo livestream è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Italia , Francia