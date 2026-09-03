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Eishockey
Tappara Tampere vs. Kölner Haie - kommentiert von Constantin Eckner
Champions Hockey League·
Eishockey
Genève-Servette vs. Eisbären Berlin - kommentiert von Christoph Fetzer
Champions Hockey League·