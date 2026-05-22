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Deutsche Eislauf-Union e.V.

Deutsche Eislauf-Union e.V.

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Die Deutsche Eislauf-Union e.V. ist der nationale Fachverband für Eiskunstlaufen (Einzellaufen der Damen und Herren, Paarlaufen und Eistanzen) sowie Synchroneiskunstlaufen in Deutschland.

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