Judo
German Kata Open 2026 - Tatami 2
Maintal, Germania
29.11.2026
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Judo
Maintal, Germania
29.11.2026
Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Scoccimarro wird per Ippon deutsche Meisterin bis 70Kg
Deutscher Judo-Bund e.V.·
Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Plafky ist der deutsche Meister bis 60Kg 2023
Deutscher Judo-Bund e.V.·
Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Anna-Maria Wagner ist die neue deutsche Meisterin bis 78Kg
Deutscher Judo-Bund e.V.·