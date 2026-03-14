DJK SF Budenheim U19m
@djk-sf-budenheim-u19m
Calendario e prossimi livestream
sabato 19 settembresab 19 settembre
Da 3,90 €
sabato 26 settembresab 26 settembre
Da 3,90 €
domenica 11 ottobredom 11 ottobre
domenica 18 ottobredom 18 ottobre
Da 3,90 €
sabato 24 ottobresab 24 ottobre
Da 3,90 €
Video
Pallamano
JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. DJK SF Budenheim
HSG Rodgau Nieder-Roden U19m·
Pallamano
JBLH mA 2. Liga Süd: DJK SF Budenheim vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
DJK SF Budenheim U19m·
Pallamano
JBLH mA 2. Liga Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen vs. DJK SF Budenheim
HG Oftersheim/Schwetzingen U19m·
Pallamano
JBLH mA 2. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. DJK SF Budenheim
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m·