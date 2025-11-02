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ESV 1927 Regensburg vs. FRISCH AUF Göppingen

ESV 1927 Regensburg Frauen
ESV 1927 Regensburg Frauen

IN ARRIVO Da 5,90 €

Video-Livestream della partita tra l'ESV Regensburg e il FRISCH AUF Göppingen il 21/08/2026 alle 20:00 nel quadro del 1° turno della DHB-Pokal femminile.

PallamanoESV 1927 Regensburg FrauenFRISCH AUF Göppingen Frauenfrauen
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