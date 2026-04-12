@esvlokelsterwerda
Bocce
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - BC Schretzheim
ESV Lok Elsterwerda· 12/04/26, 09:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SSV Warmensteinach
ESV Lok Elsterwerda· 15/03/26, 11:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SV Pöllwitz
ESV Lok Elsterwerda· 22/02/26, 11:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SKC Victoria Bamberg
ESV Lok Elsterwerda· 18/01/26, 11:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - KC Schrezheim
ESV Lok Elsterwerda· 14/12/25, 10:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SKV Kriemhild Lorsch
ESV Lok Elsterwerda· 16/11/25, 09:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - KV Liedolsheim
ESV Lok Elsterwerda· 26/10/25, 10:55
1. Bundesliga Frauen: ESV Lok Elsterwerda - FSV Erlangen-Bruck
ESV Lok Elsterwerda· 05/10/25, 10:55
1. Bundesliga 120 Frauen: ESV Lok Elsterwerda - MSV Bautzen 04
ESV Lok Elsterwerda· 21/09/25, 10:55
Aufstiegsspiele 2. Bundesliga Ost Männer 2
ESV Lok Elsterwerda· 27/04/25, 07:55
Aufstiegsspiele 2. Bundesliga Ost Männer
ESV Lok Elsterwerda· 26/04/25, 08:25
2. Bundesliga Ost 120 Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SKV Rot-Weiß Zerbst
ESV Lok Elsterwerda· 06/04/25, 11:00
2. Bundesliga Ost 120 Männer: ESV Lok Elsterwerda vs. SKV RW Zerbst II
ESV Lok Elsterwerda· 05/04/25, 10:55
2. Bundesliga Ost 120 Frauen: ESV Lok Elsterwerda - SV Germania Schafstädt
ESV Lok Elsterwerda· 16/03/25, 12:00
2. Bundesliga Ost 120 Männer: ESV Lok Elsterwerda vs. TSV 90 Zwickau
ESV Lok Elsterwerda· 15/03/25, 11:55
2. Bundesliga Ost 120 Frauen: ESV Lok Elsterwerda - Dresdner SV 1910
ESV Lok Elsterwerda· 02/02/25, 12:00
2. Bundesliga Ost Männer: ESV Lok Elsterwerda vs. SKC Kleeblatt-Berlin
ESV Lok Elsterwerda· 01/02/25, 12:25
2. Bundesliga Ost 120 Frauen: ESV Lok Elsterwerda - Hohnstädter SV
ESV Lok Elsterwerda· 12/01/25, 12:00