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Frankfurter HC Frauen
Frankfurter HC Frauen

Frankfurter HC Frauen

@frankfurter-hc-frauen

Verein: Frankfurter Handball-Club e.V.
Gründung: 1994
Erfolge: Deutscher Meister 2004, Pokalsieger 2003, City-Cup 1997
alle Informationen auf unserer Webseite (www.f-hc.de)

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