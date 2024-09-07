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*PARTITA RINVIATA AL 23.08.2026* GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers

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Gießen Golden Dragons
Gießen Golden Dragons

23/08/26, 13:45 UPCOMING : Live in 19d • 6h • 26m • 46s

Video-Livestream des Spiels Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers in der German Football League 2 am 01.08.2026. @giessen-golden-dragons @biberach-beavers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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