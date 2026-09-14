Livestream premium Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/ 69,90 € HSV Amburgo 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua Handball Club Amburgo II vs. DHK Flensborg HSV Hamburg Uomini 02/10/26, 18:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita Handball Club Hamburg II vs. DHK Flensborg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerHSV Hamburg UominiDHK Flensborg MännerHSV Hamburg Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.