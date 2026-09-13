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HC Lipsia vs. SV Union Halle-Neustadt

HC Lipsia donne
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Alsco Handball Bundesliga Femminile: video in diretta del match HC Leipzig vs. SV Union Halle-Neustadt.

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