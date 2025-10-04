Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Erlangen II 26/ 69,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua HC Erlangen II vs. HSG Konstanz HC Erlangen Männer II 23/02/27, 22:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Uomini: Video-Livestream della partita HC Erlangen II vs. HSG Konstanz. @3-handball-ligaPallamano3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IIHSG Konstanz MännerHC Erlangen Männer II è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.