Altri video e foto di HC Oppenweiler/Backnang Uomini
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV Salamander Kornwestheim
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim - Finale
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Empor Rostock - Halbfinale
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TSB Heilbronn-Horkheim
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. Rhein-Neckar Löwen II
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Pforzheim/Eutingen
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - Das entscheidene Tor zwischen HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TuS Fürstenfeldbruck
HC Oppenweiler/Backnang Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder 1898
HC Oppenweiler/Backnang Männer·