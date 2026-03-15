HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m
@hlz-friesenheim-hochdorf-u19m
Calendario e prossimi livestream
domenica 13 settembredom 13 settembre
Da 3,90 €
sabato 19 settembresab 19 settembre
domenica 27 settembredom 27 settembre
sabato 10 ottobresab 10 ottobre
sabato 24 ottobresab 24 ottobre
Video
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. TuSEM Essen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: VfL Eintracht Hagen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
VfL Eintracht Hagen U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. TSV Bayer Dormagen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. HC Erlangen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
Frisch Auf Göppingen U19M·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. Rhein-Neckar Löwen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. JSG Balingen-Weilstetten
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. VfL Eintracht Hagen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. JANO Filder
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: TSV Bayer Dormagen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
TSV Bayer Dormagen U19M·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·