Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 59,90 € HSG Albstadt 26/ 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua HSG Albstadt vs. VfL Pfullingen HSG Albstadt Uomini 05/09/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita HSG Albstadt vs. VfL Pfullingen della 3. Liga Handball Männer del 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedPallamano3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt UominiVfL Pfullingen MännerHSG Albstadt Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.