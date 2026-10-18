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Vorrunde 3, Spieltag 9
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Vorrunde 3, Spieltag 9
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Bergischer HC 06
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
wjB Bundesliga HSG Kleenheim-Langgöns vs. HSG Kastellaun-Simmern
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. TSV Ismaning
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalfinale: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Berliner TSC
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·