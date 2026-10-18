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Vorrunde 3, Spieltag 9

HSG Kleenheim-Langgöns donne vs. Borussia Dortmund

HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W

IN ARRIVO Da 3,90 €

JBLH femminile: Video-Livestream della partita HSG Kleenheim-Langgöns Frauen vs. Borussia Dortmund. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

PallamanoJBLH weiblichHSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17WBorussia Dortmund U19
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

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