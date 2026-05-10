HSG Stuttgart/Metzingen U19w
@hsg-stuttgartmetzingen-u19w
Calendario e prossimi livestream
sabato 12 settembresab 12 settembre
Da 3,90 €
domenica 11 ottobredom 11 ottobre
Da 3,90 €
domenica 8 novembredom 8 novembre
domenica 22 novembredom 22 novembre
Video
Pallamano
JBLH wA Finale o partita per il 3° posto: TV Hannover-Badenstedt vs. XY
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Pallamano
JBLH wA Semifinale: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Pallamano
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Blomberg-Lippe
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Pallamano
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Blomberg-Lippe U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. SG 09 Kirchhof
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
Frisch auf Göppingen U19w·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·