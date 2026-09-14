Livestream premium Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/ 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg HSG Varel Männer 17/04/27, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerESG Gensungen/Felsberg UominiHSG Varel Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.