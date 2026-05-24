 Vai al contenuto

HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W

HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W

@hsv-solingen-greafrath-u17-w

Verein: HSV Solingen‑Gräfrath 76 e.V.
Standort: Solingen (NRW)
Liga: Jugendbundesliga Handball (JBLH wB – höchste deutsche Spielklasse)
Heimhalle: Klingenhalle Solingen