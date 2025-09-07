Livestream premium Pay per View 5,90 € HV Vallendar 26/ 59,90 € TSV Bayer Dormagen II 26/ 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II HV Vallendar Uomini 05/09/26, 15:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita HV Vallendar vs. TSV Bayer Dormagen II della 3. Liga Handball Männer del 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westPallamano3. Handball-Liga MännerHV Vallendar UominiTSV Bayer Dormagen Uomini IIHV Vallendar Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.