JANO Filder U19m
@jano-filder-u19m
Calendario e prossimi livestream
domenica 20 settembredom 20 settembre
Da 3,90 €
sabato 26 settembresab 26 settembre
Da 3,90 €
sabato 10 ottobresab 10 ottobre
domenica 18 ottobredom 18 ottobre
Da 3,90 €
sabato 24 ottobresab 24 ottobre
Da 3,90 €
Video
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. JANO Filder
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HLZ Friesenheim-Hochdorf vs. JANO Filder
HLZ Friesenheim-Hochdorf U19m·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. JANO Filder
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
Pallamano
JBLH mA Viertelfinale: Füchse Berlin Reinickendorf vs. JANO Filder - Rückspiel
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
JBLH mA 1. Liga Süd: mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen vs. JANO Filder
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19m·