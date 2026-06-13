@jsv-speyer
Judo
Judo-Bundesliga Doppekampftag
JSV Speyer· 13/06/26, 14:50
Judo-Bundesliga: Doppelkampftag JSV Speyer
JSV Speyer· 14/03/26, 14:55
Judo-Bundesliga Frauen: JSV Speyer : Hertha Walheim
JSV Speyer· 28/06/25, 14:55
Judo-Bundesliga: JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 31/05/25, 14:55
Judo Bundesliga: Doppelkampftag in Speyer
JSV Speyer· 10/05/25, 14:55
Judo Bundesliga: JSV Speyer : TSV Abensberg
JSV Speyer· 15/03/25, 15:55
Highlights JSV Speyer : TSG Backnang
JSV Speyer· 04/10/22, 13:56
Highlights JSV Speyer : JC Leipzig
JSV Speyer· 03/10/22, 11:43
Highlights JC Rüsselsheim : JSV Speyer
JSV Speyer· 12/05/22, 07:23