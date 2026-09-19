Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach Kurpfalz Bären Frauen 30/01/27, 17:45 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui . Handball-Liga Frauen: Video-Livestream della partita Kurpfalz Bären vs. SG Kappelwindeck/Steinbach. @3-handball-liga-frauenPallamano3. Handball-Liga FrauenKurpfalz Bären FrauenSG Kappelwindeck/Steinbach FrauenKurpfalz Bären Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.