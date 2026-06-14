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Meisterschaften in München

Meisterschaften in München

@kvmuenchen

Der Münchner Kegler Verein (MKV) streamt all seine Meisterschaften auf den Bahnen der MKV Halle in München.
München hat die größte deutsche Bahnanlage und richtet die Deutschen Meisterschaften sowie die Deutschen Jugendmeisterschaften im Classic Kegeln aus.

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