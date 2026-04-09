Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Empor Rostock 26/ 59,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock NHV Concordia Delitzsch Uomini 29/08/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock della 3. Liga Handball Männer del 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostPallamano3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch UominiHC Empor Rostock MännerNHV Concordia Delitzsch Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.