Addendum commerciale

Il presente addendum al prodotto Commerce ("Addendum") è stipulato tra Lei ("Lei", "Suo" o "Fornitore") e DOSB New Media GmbH ("DOSB NM") e modifica il Contratto (come definito di seguito) a partire dalla data in cui Lei fa clic sul pulsante "Accetta" riportato di seguito. Se accetta per conto del Suo datore di lavoro o di un'altra persona giuridica, Lei dichiara e garantisce di avere il potere legale di vincolare il Suo datore di lavoro o tale persona giuridica ai termini del presente Addendum. Se non dispone del potere legale di vincolo, La preghiamo di non fare clic sul pulsante "Accetta" riportato di seguito. Le parti convengono quanto segue:

Definizioni "Società affiliata" indica qualsiasi entità che controlla direttamente o indirettamente una parte, è controllata da essa oppure è sottoposta a comune controllo con essa. "Contratto" indica il contratto stipulato tra le parti che disciplina la concessione in licenza e la monetizzazione dei contenuti del Fornitore su Sporteurope.TV (piattaforma di streaming di DOSB NM). "Elementi distintivi del marchio" indica i nomi, i loghi, i marchi, i design e le denominazioni commerciali di una parte. "Contenuti Commerce" sono tutti gli elementi o servizi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contenuti audiovisivi o grafici) e i relativi dati, metadati, materiali e informazioni che il Fornitore mette direttamente a disposizione degli utenti finali tramite DOSB come parte specifica di un prodotto Commerce per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo. "Prodotti Commerce" sono i vari prodotti o funzionalità tramite i quali i Contenuti Commerce sono messi a disposizione degli utenti finali attraverso Sporteurope.TV (e possono includere, solo a titolo esemplificativo, noleggio, acquisto e canali a pagamento accessibili tramite streaming o download, sponsorizzazione e interattività gaming), come descritto nella versione di volta in volta vigente delle Specifiche. "Ricavi Commerce" sono i ricavi generati da DOSB NM dalle commissioni addebitate da DOSB NM agli utenti finali in relazione ai Prodotti Commerce. "Servizi DOSB NM" indica, salvo diversa definizione nel Contratto, i siti web, le applicazioni, i prodotti e i servizi di DOSB inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il sito web Sporteurope.TV, le applicazioni, i servizi API, gli incorporamenti e tutti i precedenti resi disponibili per la syndication. "Asset di marketing" indica tutti i materiali di marketing che il Fornitore, a propria discrezione, mette a disposizione di DOSB NM per finalità di marketing, pubblicità e promozione, come ulteriormente descritto nella Sezione 2.3. Tali materiali possono includere videoclip, immagini, screenshot, sizzle reel, promo, trailer e altri tipi simili di materiali di marketing. "Contenuti del Fornitore" indica, salvo diversa definizione nel Contratto, i contenuti audio e audiovisivi che DOSB NM riceve dal Fornitore o che gli vengono messi a disposizione, nonché tutti i relativi metadati e materiali messi a disposizione di DOSB NM tramite la consegna indicata. "Specifiche" indica le specifiche, politiche e linee guida applicabili ai Prodotti Commerce, nella misura in cui si riferiscono all'utilizzo dei Prodotti Commerce da parte del Fornitore, che DOSB NM fornisce e può aggiornare di volta in volta.

Licenza Licenza sui contenuti Se Lei fornisce funzionalità di marchio personalizzate o altri Contenuti Commerce per l'uso in connessione con il/i Prodotto/i Commerce, accetta quanto segue: senza limitare l'ambito delle licenze concesse nel Contratto, la concessione di licenza del Fornitore a favore di DOSB NM in relazione ai Contenuti del Fornitore viene modificata in modo da includere espressamente anche il diritto (ma non l'obbligo) per DOSB NM di ospitare, memorizzare nella cache, instradare, trasmettere, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, archiviare, copiare, modificare (come descritto nel presente documento), distribuire, eseguire, mostrare, riformattare, estrarre, analizzare, creare algoritmi sulla base di tali contenuti e utilizzarli in altro modo nella misura necessaria: per rendere tali contenuti disponibili tramite i Prodotti Commerce; e nella misura ritenuta necessaria da DOSB NM, a propria esclusiva discrezione, affinché DOSB NM o un terzo per conto di DOSB NM possa applicare la crittografia. Elementi distintivi del marchio Nonostante qualsiasi disposizione contraria del Contratto, il Fornitore concede a DOSB NM una licenza non esclusiva, mondiale e priva di royalty per l'utilizzo di tutti gli Elementi distintivi del marchio forniti dal Fornitore (inclusi tutti gli Elementi distintivi del marchio relativi ai Contenuti Commerce) in connessione con l'utilizzo dei Prodotti Commerce, come autorizzato dal presente Addendum, per commercializzare e promuovere i Prodotti Commerce e/o la disponibilità dei Contenuti Commerce, nonché per l'uso in presentazioni, materiali di marketing, relazioni finanziarie, comunicati stampa ed elenchi clienti (inclusi gli elenchi clienti pubblicati sui siti web di DOSB NM e gli screenshot dei Contenuti Commerce contenuti nei Servizi DOSB NM). Asset di marketing Il Fornitore concede a DOSB NM e/o a terzi che agiscono per conto di DOSB NM una licenza gratuita, non esclusiva e mondiale, per il periodo massimo consentito dalle leggi applicabili, per copiare, distribuire, creare opere derivate (ad esempio combinare parti dei contenuti di marketing con altri contenuti), eseguire, mostrare e altrimenti utilizzare i contenuti di marketing in tutti i media, siano essi già noti o sviluppati in futuro, esclusivamente in connessione con il marketing, la promozione e la pubblicità dei Servizi DOSB NM insieme ai Prodotti Commerce. Se il Fornitore sceglie di non mettere a disposizione di DOSB NM alcun asset di marketing, DOSB NM (e/o un terzo che agisce per suo conto) può creare materiali di marketing utilizzando screenshot, immagini fisse, clip o immagini tratte dai Contenuti Commerce, affinché DOSB NM (e/o un terzo che agisce per suo conto) possa commercializzare o promuovere i Servizi DOSB NM insieme ai Contenuti Commerce. Le licenze di cui sopra possono essere concesse in sublicenza da DOSB NM alle proprie società affiliate esclusivamente in relazione all'utilizzo, alla fornitura e al funzionamento dei Servizi DOSB NM, a condizione che qualsiasi violazione del presente Contratto da parte di una società affiliata sublicenziata in tal modo sia considerata una violazione del presente Contratto da parte di DOSB NM e DOSB NM sia direttamente e unicamente responsabile nei confronti del Fornitore per tale violazione. Autorizzazioni Senza limitare gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto, le licenze descritte nella presente Sezione 2 comprendono tutte le autorizzazioni necessarie per tutte le esibizioni di talenti o artisti audiovisivi e tutti i diritti musicali (incluse le licenze di pubblica esecuzione) relativi alle composizioni e alle registrazioni sonore di qualsiasi musica contenuta nei Contenuti Commerce o negli Asset di marketing, sincronizzata con essi o che ne costituisce parte.

Utilizzo dei Prodotti Commerce Fatti salvi i requisiti di idoneità descritti di seguito, il Fornitore può scegliere tramite quale o quali Prodotti Commerce desidera, ove applicabile, rendere disponibile il Contenuto Commerce. Il Fornitore può scegliere in qualsiasi momento di attivare uno o più Prodotti Commerce. Il Fornitore riconosce che ciascun Prodotto Commerce può essere soggetto a requisiti di idoneità differenti e che pertanto il Fornitore potrebbe non essere idoneo a utilizzare uno o tutti i Prodotti Commerce fino a quando non soddisfi tali requisiti. I requisiti di idoneità per ciascun Prodotto Commerce sono stabiliti nelle Specifiche. A scanso di equivoci, i Contenuti Commerce sono soggetti a tutte le disposizioni del Contratto, salvo quanto espressamente modificato dal presente Addendum. Fermo quanto precede, i Contenuti Commerce non vengono conteggiati ai fini di prestazioni o obblighi relativi ai contenuti previsti nel Contratto (o nei relativi termini di pagamento), salvo quanto espressamente diversamente concordato nel presente documento. Tra le parti, il Fornitore si assume l'esclusiva responsabilità per tutte le decisioni tecniche di programmazione ed editoriali relative ai Contenuti Commerce, inclusa la loro selezione e organizzazione nei Servizi DOSB NM ai sensi del presente Addendum. Di conseguenza, le parti riconoscono e convengono che il Fornitore, in qualità di fornitore del servizio on-demand che comprende i Contenuti Commerce, è l'unico responsabile di garantire la conformità a tutte le leggi e normative applicabili (inclusa la Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE nella versione recepita)) applicabili ai Contenuti Commerce.

Consegna e distribuzione dei Contenuti Commerce Specifiche Il Fornitore rispetterà in ogni momento i requisiti delle Specifiche. Riproduzione/Utilizzo Salvo diversa approvazione di DOSB NM, il Fornitore non può attivare alcuna funzionalità che limiti la riproduzione o l'utilizzo dei Contenuti Commerce. Contenuti soggetti a limitazioni Salvo preventiva approvazione da parte di DOSB NM, il Fornitore non renderà disponibili tramite un Prodotto Commerce contenuti soggetti a un obbligo relativo ai contenuti ai sensi di un altro contratto tra le parti, incluso il Contratto. Territori Se, ai sensi del Contratto, il Fornitore è autorizzato a specificare restrizioni territoriali, il Fornitore riconosce che DOSB NM, in relazione ai Contenuti Commerce, può utilizzare, in aggiunta o in alternativa al riconoscimento dell'indirizzo IP, altre tecnologie di geofiltraggio per verificare se la posizione di un utente finale corrisponda all'area (o territorio) indicata dal Fornitore. Disponibilità dei contenuti Nonostante qualsiasi disposizione contraria del Contratto, il Fornitore non rimuoverà alcun Contenuto Commerce prima della fine del periodo di visione o di utilizzo applicabile indicato nelle Specifiche (fermo restando, a scanso di equivoci, che il Fornitore può in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione, cessare di offrire Contenuti Commerce per nuovi acquisti o noleggi). Se il Fornitore interrompe i Contenuti Commerce prima della fine di un periodo di visione o utilizzo applicabile, DOSB NM può adottare misure per garantire che tali Contenuti Commerce rimangano accessibili all'utente finale per la durata del periodo di visione o utilizzo applicabile. Lei comprende e accetta che le licenze concesse in relazione ai Contenuti Commerce sopravvivano: a qualsiasi risoluzione o scadenza del Contratto o del presente Addendum; oppure a qualsiasi rimozione dei Contenuti Commerce da parte Sua fino alla scadenza del rispettivo periodo di visione per tutti gli utenti finali.

Condizioni finanziarie Pagamenti dei Ricavi Commerce Salvo quanto diversamente concordato nel presente Addendum e fatti salvi i paragrafi 5.1(c), 5.4 e 5.5 di seguito, DOSB NM pagherà al Fornitore un importo pari al 75% moltiplicato per il maggiore tra i seguenti valori: i Ricavi Commerce; oppure il prezzo di listino consigliato per il relativo Contenuto Commerce (se applicabile). DOSB NM tratterrà l'importo residuo. Condizione necessaria affinché i creator possano offrire contenuti a pagamento è che il creator stesso sia titolare dei diritti e possa quindi decidere liberamente. Per i contenuti inclusi nel paniere del contratto "34er" con SportA, la quota di ricavo è pari al 50% dei ricavi netti per motivi legati ai diritti di licenza. Il creator stabilisce autonomamente il prezzo di vendita (lordo); la quota dei ricavi deriva dal fatturato lordo al netto delle imposte applicabili. In relazione a determinate promozioni, le parti possono concordare reciprocamente per iscritto (anche via e-mail) di modificare temporaneamente e non in modo permanente i pagamenti dovuti al Fornitore ai sensi del presente Contratto, a condizione che tale scritto confermi quanto segue: la durata della promozione, la natura della promozione, i Contenuti Commerce associati alla promozione, e i pagamenti modificati da effettuare al Fornitore. A scanso di equivoci, nulla nel presente Contratto impedisce a DOSB NM di offrire promozioni senza consultare il Fornitore e, in tali casi, DOSB NM pagherà il Fornitore conformemente ai termini stabiliti nella Sezione 5.1(a). La quota di partecipazione ai ricavi stabilita nella Sezione 5.1(a) di cui sopra non si applica ai Contenuti Commerce offerti come parte di un pacchetto di canali. Nel caso in cui DOSB NM (a propria esclusiva discrezione) decida di offrire i Contenuti Commerce come parte di un pacchetto di canali, le parti concorderanno reciprocamente (anche via e-mail) la percentuale applicabile di partecipazione ai ricavi. Pagamento Salvo diversa disposizione del presente Contratto, le disposizioni di pagamento del presente Contratto si applicano anche ai Contenuti Commerce. Rendicontazione Entro trenta (30) giorni dalla fine di ciascun mese, DOSB NM fornirà al Fornitore report di utilizzo nella forma generalmente resa disponibile ai fornitori in quel momento. Imposte Tutti i pagamenti effettuati in relazione al presente Addendum si intendono al netto delle imposte applicate da autorità governative di qualsiasi tipo in relazione alle transazioni per i servizi resi ai sensi del presente Addendum. Se DOSB NM è tenuta a dedurre o trattenere imposte dai pagamenti effettuati al Fornitore e a versare tali imposte all'autorità fiscale competente, DOSB NM tratterrà e verserà tali imposte e corrisponderà al Fornitore il restante importo netto dopo la trattenuta delle imposte. Se DOSB NM è tenuta ad addebitare a un utente imposte per l'acquisto di Contenuti Commerce, DOSB NM si riserva il diritto di calcolare l'importo di tali imposte, versarle all'autorità fiscale competente e detrarre l'importo di tali pagamenti fiscali dai Ricavi Commerce o dal prezzo di listino consigliato (a seconda dei casi) prima di calcolare la quota di ricavo spettante al Fornitore. Pagamenti non qualificanti A scanso di equivoci, DOSB NM non è responsabile dei pagamenti derivanti da: un acquisto soggetto a rimborso (a discrezione di DOSB NM), storno su carta di credito o pagamento rifiutato; commissioni di transazione mobili o relative al dispositivo applicabili agli acquisti effettuati su tali piattaforme; prove gratuite offerte da DOSB NM agli utenti finali che si abbonano per la prima volta a un canale in abbonamento o a un pacchetto di canali in abbonamento; oppure una violazione del presente Addendum da parte del Fornitore. DOSB NM può trattenere il pagamento (di tutti i ricavi dovuti al Fornitore) o riaddebitare al Fornitore qualsiasi pagamento non qualificante, come descritto al punto 5.5 sopra, fino a quando DOSB NM non abbia svolto un'indagine ragionevole. Il Fornitore collaborerà con DOSB NM in tutte le indagini. Il Fornitore non autorizzerà né incoraggerà terzi a effettuare, direttamente o indirettamente, acquisti di Contenuti Commerce o ad accedere in altro modo ai Contenuti Commerce tramite mezzi automatizzati, ingannevoli, fraudolenti o altrimenti non validi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso fraudolento di software o carte di credito.

Dichiarazioni, garanzie e indennizzi Oltre alle dichiarazioni e garanzie del Fornitore ai sensi del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che: tutti i titoli, le descrizioni, i messaggi pubblicitari e di marketing, nonché altri dati, informazioni, Asset di marketing o materiali forniti dal Fornitore in relazione ai Contenuti Commerce, sono accurati e privi di dichiarazioni ingannevoli, false, fuorvianti o fraudolente; l'utilizzo da parte di DOSB NM dei Contenuti Commerce, degli Asset di marketing e/o degli Elementi distintivi del marchio del Fornitore non viola leggi, norme, regolamenti o diritti di qualsiasi tipo applicabili e non dà luogo ad alcuna pretesa azionabile o responsabilità; esso rispetta tutte le leggi e normative applicabili relative alla fornitura e distribuzione dei Contenuti Commerce, incluse le classificazioni dei contenuti e le disposizioni in materia di censura specifiche per ciascun Paese; e per qualsiasi Contenuto Commerce messo a disposizione dal Fornitore come parte di un Prodotto Commerce (ove applicabile), il Fornitore fornirà tale Contenuto Commerce in conformità a tutte le relative descrizioni e promesse. A scanso di equivoci, gli obblighi di manleva del Fornitore ai sensi del Contratto si applicano allo stesso modo al presente Addendum, ma vengono estesi alle violazioni delle dichiarazioni e garanzie del Fornitore di cui alla Sezione 6.1.

Limitazione di responsabilità Nulla nel presente Addendum esclude o limita la responsabilità di una parte per morte o lesioni personali dovute alla negligenza di una parte o dei suoi dipendenti, rappresentanti o collaboratori; frode o falsa dichiarazione dolosa; oppure qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata per legge, né la limita. Fatta salva la Sezione 7.1, la responsabilità complessiva di ciascuna parte in relazione all'oggetto del presente Addendum (indipendentemente dal fatto che derivi da contratto, illecito civile (inclusa la negligenza) o altro) è limitata all'importo netto effettivamente ricevuto e trattenuto dalla rispettiva parte dai Ricavi Commerce durante i sei (6) mesi immediatamente precedenti la data in cui sorge la pretesa, al netto di tutte le deduzioni e compensazioni previste dal presente Addendum.

Durata e cessazione Durata Il presente Addendum decorre dalla data di entrata in vigore dell'Addendum e rimane valido per un periodo di dodici (12) mesi. Successivamente, il presente Addendum si rinnoverà automaticamente per periodi successivi di un (1) mese ciascuno, salvo disdetta ai sensi della Sezione 8.2 di seguito (la "Durata"). Cessazione Ciascuna parte può risolvere il presente Addendum: con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'altra parte, se l'altra parte presenta istanza di fallimento, diventa insolvente o effettua una cessione a beneficio dei propri creditori, oppure viene nominato un curatore/fallimentare per l'altra parte o per la sua attività; oppure l'altra parte viola i propri obblighi di riservatezza come stabiliti nel Contratto; oppure dopo i primi 12 mesi con un preavviso di trenta (30) giorni. DOSB NM può risolvere il presente Addendum o sospendere l'accesso del Fornitore a un Prodotto Commerce con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, se il Fornitore viola le proprie dichiarazioni e garanzie ai sensi del Contratto o del presente Addendum; oppure il Fornitore non rispetta le Specifiche. Il presente Addendum cessa automaticamente in caso di risoluzione o scadenza del Contratto. In caso di cessazione del presente Addendum, il Contratto rimarrà tuttavia in vigore fino a eventuale diversa cessazione. Ultrattività Le Sezioni 2 (nella misura descritta nella Sezione 4.6), 5, 6, 7 e 9 sopravvivranno a qualsiasi scadenza o cessazione del presente Addendum.