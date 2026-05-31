PBC Joker Altstadt @pbcjokeraltstadt Segui

Der PBC Joker '89 Altstadt e.V. ist ein Pool-Billard-Verein, der sich 1989 in Altstadt (Saarland) gegründet hat. In den letzten Jahren konnte man sich erfolgreich in der Oberklasse behaupten und steht nun mit zwei Mannschaften in den deutschen Bundesligen.