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6 PONY League World Series - Partita di campionato

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PONY League World Series
PONY League World Series

Domani, 23:00 UPCOMING : Live in 1d • 1h • 43m • 49s

Championship Game - 2026 PRINTSCAPE PONY LEAGUE WORLD SERIES presented by Dick’s Sporting Goods

Questo livestream è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Italia 
e altri 243 paesi Svizzera, Francia, Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Antartide, Argentina, Samoa Americane, Australia, Aruba, Åland, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrein, Burundi, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Brasile, Bahamas, Bhutan, Isola Bouvet, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Isole Cocos, Congo (Rep. Dem.), Repubblica Centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Curaçao, Isola di Natale, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Micronesia, Isole Faroe, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guyana Francese, Guernsey (Isola del Canale), Ghana, Gibilterra, Groenlandia, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Isole Heard e McDonald, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Isola di Man, India, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Iraq, Iran, Islanda, Jersey (Isola del Canale), Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Kirghizistan, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Corea del Nord, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakistan, Laos, Libano, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Monaco, Moldavia, Montenegro, Saint-Martin (parte francese), Madagascar, Isole Marshall, Macedonia del Nord, Mali, Myanmar, Mongolia, Macao, Isole Marianne Settentrionali, Martinica, Mauritania, Montserrat, Malta, Mauritius, Maldive, Malawi, Malesia, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, Niger, Isola Norfolk, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nauru, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Polinesia Francese, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Saint-Pierre e Miquelon, Isole Pitcairn, Palestina, Portogallo, Palau, Paraguay, Qatar, Riunione, Romania, Serbia, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seychelles, Sudan, Svezia, Singapore, Sant'Elena, Slovenia, Svalbard e Jan Mayen, Slovacchia, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Suriname, Sudan del Sud, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Siria, Eswatini, Isole Turks e Caicos, Ciad, Terre australi e antartiche francesi, Togo, Thailandia, Tagikistan, Tokelau, Timor Est, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Città del Vaticano, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Americane, Vietnam, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, countries.XK, Yemen, Mayotte, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Game 11 – Guaynabo, Puerto Rico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 11 – Guaynabo, Puerto Rico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

Ieri, 20:30

Baseball
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

08/08/26, 18:47

Baseball
Game 12 – Taichung City, Chinese Taipei vs. Hagerstown, Maryland, USA
PONY League World Series
Game 12 – Taichung City, Chinese Taipei vs. Hagerstown, Maryland, USA

Ieri, 23:00

Baseball
Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA
PONY League World Series
Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA

08/08/26, 22:04

Baseball
Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico
PONY League World Series
Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico

09/08/26, 15:56

Baseball
Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA

09/08/26, 18:30

Baseball
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA

08/08/26, 00:00

Baseball
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA
PONY League World Series
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA

Ieri, 16:30

Baseball
Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico
PONY League World Series
Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico

Ieri, 14:00

Baseball
Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA
PONY League World Series
Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA

09/08/26, 21:57

Baseball

Altri video e foto di PONY League World Series

Game 12 – Taichung City, Chinese Taipei vs. Hagerstown, Maryland, USA
PONY League World Series
Game 12 – Taichung City, Chinese Taipei vs. Hagerstown, Maryland, USA

Ieri, 23:00

Baseball
Game 11 – Guaynabo, Puerto Rico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 11 – Guaynabo, Puerto Rico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

Ieri, 20:30

Baseball
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA
PONY League World Series
Game 10 – West Covina, California, USA vs. Hidalgo, Texas, USA

Ieri, 16:30

Baseball
Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico
PONY League World Series
Game 9 – Praderhorn, Germany vs. Navojoa, Mexico

Ieri, 14:00

Baseball
Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA
PONY League World Series
Game 5 - Hidalgo, Texas, USA vs. Washington Country, PA, USA

08/08/26, 22:04

Baseball
Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA
PONY League World Series
Game 8 – South Hills, Pennsylvania, USA vs. West Covina, California, USA

09/08/26, 21:57

Baseball
Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 7 – Paderborn, Germany vs. Bay County, Michigan, USA

09/08/26, 18:30

Baseball
Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico
PONY League World Series
Game 6 – Chinese Taipei vs. Navojoa, Mexico

09/08/26, 15:56

Baseball
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA
PONY League World Series
Game 2 - Guaynabo, Puerto Rico vs. Bay County, Michigan, USA

08/08/26, 00:00

Baseball
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA
PONY League World Series
Game 4 - Navojoa, Mexico vs. Washington County, Pennsylvania, USA

08/08/26, 18:47

Baseball
End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA
PONY League World Series
End of Game 2 + Game 3 - Hagerstown, Maryland, USA vs. West Covina, California, USA

08/08/26, 15:00

Baseball
GRATIS
Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA
PONY League World Series
Game 1 – Paderborn, Germany vs. Hidalgo, Texas, USA

07/08/26, 20:16

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