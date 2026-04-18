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PSV Recklinghausen Frauen
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@psv-recklinghausen-frauen

Seit 1920 ist die PSV Recklinghausen aktiv, gegründet von lokalen Beamten. Aktuell hat die Handballabteilung über 500 aktive Mitglieder.
Unsere Topmannschaften sind unsere 1. Damen in der 3. Liga Frauen und unsere 1. Herren in der Oberliga.

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domenica 13 settembredom 13 settembre

sabato 19 settembresab 19 settembre

domenica 27 settembredom 27 settembre

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