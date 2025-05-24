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SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Wolfschlugen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·