Livestream premium Pay per View 5,90 € TSB Heilbronn-Horkheim 26/ 69,90 € SG Regensburg 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua SG Regensburg vs. TSB Heilbronn-Horkheim SG Regensburg Uomini 10/10/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita SG Regensburg vs. TSB Heilbronn-Horkheim. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerSG Regensburg UominiTSB Heilbronn-Horkheim MännerSG Regensburg Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.