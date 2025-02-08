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Sollevamento pesi

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding | 1. Bundesliga Gewichtheben - Giornata di gara 2

SGV Böbingen 1920 e.V.
SGV Böbingen 1920 e.V.

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding

Un momento storico per l'SGV Böbingen: per la prima volta il club disputa una gara in casa e, in generale, la sua seconda competizione in 1. Bundesliga!

Per l'inizio stagionale davanti al proprio pubblico, l'SGV Böbingen ospita il TB 03 Roding. Preparatevi per un sollevamento pesi di alto livello, scontri avvincenti e prestazioni impressionanti con i bilancieri.

Sabato, 24 ottobre 2026
Inizio della competizione: 20:00
Luogo: Böbingen an der Rems

Per tutti coloro che non possono essere presenti sul posto, trasmetteremo questa speciale competizione in diretta su Sporteurope.TV.

Produzione Livestream: Benzelrath Livestreaming

Auguriamo a entrambe le squadre una competizione avvincente e ricca di successi!

#Gewichtheben #Bundesliga #SGVB öbingen #TBRoding #SporteuropeTV #BenzelrathLivestreaming

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