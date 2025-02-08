SGV Böbingen vs. TB 03 Roding | 1. Bundesliga Gewichtheben - Giornata di gara 2

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding



Un momento storico per l'SGV Böbingen: per la prima volta il club disputa una gara in casa e, in generale, la sua seconda competizione in 1. Bundesliga!



Per l'inizio stagionale davanti al proprio pubblico, l'SGV Böbingen ospita il TB 03 Roding. Preparatevi per un sollevamento pesi di alto livello, scontri avvincenti e prestazioni impressionanti con i bilancieri.



Sabato, 24 ottobre 2026

Inizio della competizione: 20:00

Luogo: Böbingen an der Rems



Per tutti coloro che non possono essere presenti sul posto, trasmetteremo questa speciale competizione in diretta su Sporteurope.TV.



Produzione Livestream: Benzelrath Livestreaming



Auguriamo a entrambe le squadre una competizione avvincente e ricca di successi!



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