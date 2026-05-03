Ginnastica acrobatica
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 3 - Finale
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
@sportakrobatikvereinaugsburghochzoll1957ev
1957 gegründet
Ginnastica acrobatica
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 3 - Finale
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Ginnastica acrobatica
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 2 - Qualifikation
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·
Ginnastica acrobatica
4. Internationaler Augsburger Acro Cup - Tag 1 - KFL + WKK
Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.·