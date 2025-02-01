Livestream premium Pay per View 5,90 € TSG A-H Bielefeld 26/ 69,90 € Sportfreunde Loxten 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua Sportfreunde Loxten vs. TSG A-H Bielefeld Amici sportivi Loxten Uomini 17/04/27, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita Sportfreunde Loxten vs. TSG A-H Bielefeld. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerAmici sportivi Loxten UominiTSG A-H Bielefeld MännerAmici sportivi Loxten Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.