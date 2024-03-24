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SSV Schönmünzach
SSV Schönmünzach

SSV Schönmünzach

@ssvschoenmuenzach

Der Verein legt Wert darauf, nicht nur im Freizeit- und Breitensport aktiv zu sein, sondern auch leistungsorientiert im Wettkampfbereich.

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