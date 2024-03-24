SSV Schönmünzach
@ssvschoenmuenzach
Der Verein legt Wert darauf, nicht nur im Freizeit- und Breitensport aktiv zu sein, sondern auch leistungsorientiert im Wettkampfbereich.
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Tennis da tavolo
3. Bundesliga Damen Süd / Tischtennis: SSV Schönmünzach - LTTV Leutzscher Füchse
SSV Schönmünzach·
Tennis da tavolo
3. Bundesliga Damen Süd / Tischtennis: SSV Schönmünzach - TTC 1946 Weinheim II
SSV Schönmünzach·
Tennis da tavolo
Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften Jugend 15 und 19 - Tag 1
SSV Schönmünzach·