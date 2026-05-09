Livestream premium Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/ 59,90 € Stralsunder HV 26/ 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II Stralsunder HV Männer 06/02/27, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II della 3. Liga Handball Männer del 06/02/2027. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostPallamano3. Handball-Liga MännerStralsunder HV MännerSC Magdeburg II MännerStralsunder HV Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.