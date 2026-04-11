@tb-03-roding
Sollevamento pesi
TB03 Roding e.V : Athletenschmiede Kiel e.V.
TB 03 Roding· 11/04/26, 17:00
TB03 Roding e.V. : A-Team Lifting e.V.
TB 03 Roding· 11/04/26, 14:25
TB03 Roding e. V. : SSV Samswegen 1884 e. V.
TB 03 Roding· 07/02/26, 17:55
TB 03 Roding e. V. : SGV Böbingen 1920 e. V.
TB 03 Roding· 07/02/26, 15:30
TB03 Roding e.V.: SV Obrigheim
TB 03 Roding· 06/12/25, 18:00
TB 03 Roding II vs SV Obrigheim II
TB 03 Roding· 06/12/25, 15:30
TB03 Roding e.V. : AV 03 Speyer e.V
TB 03 Roding· 18/10/25, 17:00
TB03 Roding 2 e.V. : AC Germania St. Ilgen e.V.
TB 03 Roding· 18/10/25, 14:30
TB 03 Roding I : Chemnitzer AC
TB 03 Roding· 08/03/25, 17:47
TB 03 Roding II : AC Schweinfurt
TB 03 Roding· 08/03/25, 15:30
TB 03 Roding Gewichtheben vs TSV Waldkirchen
TB 03 Roding· 23/11/24, 15:30
Roding-Suhl 2.Bundesliga Gewichtheben
TB 03 Roding· 12/01/24, 15:30