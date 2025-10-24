TSG Münster vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II TSG Münster Männer 05/09/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita TSG Münster vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II della 3. Liga Handball Männer del 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westPallamano3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerHSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer IITSG Münster Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.