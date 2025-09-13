Livestream premium Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 59,90 € TSV Anderten 26/27 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua TSV Anderten vs. TuS Spenge TSV Anderten Männer 05/09/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita TSV Anderten vs. TuS Spenge della 3. Liga Handball Männer del 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westPallamano3. Handball-Liga MännerTSV Anderten MännerTuS Spenge MännerTSV Anderten Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.