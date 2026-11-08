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Vorrunde 3, Spieltag 7

TSV Bayer 04 Leverkusen vs. TSG Münster Handball

TSV Bayer 04 Leverkusen U19W
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W

Da 3,90 €

JBLH femminile: Video-Livestream della partita TSV Bayer 04 Leverkusen vs. TSG Münster Handball. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

PallamanoJBLH weiblichTSV Bayer 04 Leverkusen U19WTSG Münster Handball U19w
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

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